В Беларуси обновлен список профессий, дающих право на досрочную пенсию по вредности условий труда

В Беларуси с 1 июля начал действовать обновленный перечень профессий, дающих право на досрочную пенсию по вредности и тяжести условий труда. Новый документ частично дополняет перечень, который действовал в стране с 2005 года.

Среди основных изменений - исключение профессий, утративших актуальность. Это связано с тем, что отдельные технологии производства изменились и стали менее опасными для здоровья людей.

Иван Карчевский, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси: "Ряд профессий уже ушел из жизни, их нет в классификаторе занятий. Например, уже у нас нет такого вида работ, как пропарщик котлов паровозов. Очень много профессий исключено из списка № 1 и списка № 2 в связи с тем, что с 1992 года введен Институт проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Помимо нахождения в списках, надо еще подтвердить, что условия труда действительно относятся к категории вредных".

Специалисты подчеркивают: для тех, кто уже выработал свой льготный стаж по старым правилам, право на досрочную пенсию сохраняется полностью.

За подробными разъяснениями можно обратиться в территориальные органы по труду, занятости и социальной защите.