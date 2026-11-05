В Беларуси обсудили расширение ассортимента отечественных товаров в магазинах

За 9 месяцев 2026 года доля отечественных товаров в розничной торговле достигла 55 %. Стоит задача наращивать эту цифру, в том числе за счет расширения ассортимента белорусской продукции. Об этом 5 ноября идет речь на семинаре Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Одна из мер ведомства по продвижению отечественных товаров на внутреннем рынке - норматив по наличию белорусских товаров в продаже. Это тот минимум, который должен быть представлен в магазине в зависимости от его формата и площади.

Татьяна Шевцова, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Ассортиментные перечни уже приведены в соответствии с постановлением МАРТ. На сегодняшний день мы даже рассматриваем вопрос о расширении этого перечня, потому что мы видим, что у нас открываются новые производства. В частности, недавно открылось производство детского питания в Дзержинском районе, в деревне Станьково. Мы понимаем, что объемы у наших производителей растут, и мы можем в большей степени обеспечивать отечественными товарами внутренний рынок".

Как отметили на встрече, большая ответственность в продвижении белорусских товаров лежит на ритейлерах и производителях.