Сорванные кровли и упавшие деревья: спасатели устраняли последствия непогоды в Беларуси

Оранжевый уровень опасности объявлен 6 сентября в Беларуси: на юго-западе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На большей части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы.

Накануне непогода доставила неприятностей областям республики. В Гродненской на проезжие части автодорог в четырех районах упали деревья. Ветер снес кровли неэксплуатируемой водонапорной башни и балкона многоквартирного жилого дома. 7 раз спасатели выезжали в регионе на уборку и распиловку восьми упавших деревьев.

6 деревьев упали в Витебской области, по одному в Минской и Гомельской, 9 - в столице. Также в Минске спасатели демонтировали аварийную металлическую конструкцию с фасада жилого дома, сняли оторвавшуюся часть рекламного плаката с билборда. Поврежден 1 легковой автомобиль. Пострадавших нет.