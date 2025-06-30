В Беларуси одобрили законопроект по вопросам соцстрахования и пенсионного обеспечения

На заседании второй сессии Совета Республики Национального собрания восьмого созыва приняли проект закона "Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения", сообщает БЕЛТА.

Проект закона направлен на совершенствование порядка уплаты страховых взносов в Фонд социальной защиты населения для отдельных категорий плательщиков с учетом правоприменительной практики, а также на приведение законодательства о пенсионном обеспечении в соответствие с нормами указа № 402 "О социальной поддержке".

В частности, уточняются категории граждан, которые подлежат обязательному государственному социальному страхованию, а также которым предоставлено право уплаты взносов в добровольном порядке. Устанавливается порядок уплаты страховых взносов в ФСЗН в зависимости от размера получаемого дохода для индивидуальных предпринимателей, плательщиков подоходного налога.

Вводится особый порядок уплаты работодателем страховых взносов при выявлении факта выплаты заработной платы в конвертах, для работников, получающих такую зарплату, в страховом стаже для пенсии будут учитываться выплаты из размера минимальной заработной платы. Определяется новый порядок выплаты пенсий и осуществления соответствующих удержаний из нее лицам, находящимся в местах лишения свободы.