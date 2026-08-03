В Беларуси ограничения на посещение лесов действуют в 91 районе

В 91 районе Беларуси действуют меры, направленные на снижение риска возникновения пожаров в экосистемах.

В Гомельской и Могилевской областях введены ограничения на всей территории, в Минской - в 18 из 22 районов, в остальных выборочно: там, где пожароопасная ситуация наиболее сложная. В лесных массивах Гродненского региона обстановка наиболее стабильная. Сейчас в ряде районов третий класс опасности.

Владимир Крячко, главный лесничий Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

"Складывается тяжелая пожарная обстановка на территории гослесфонда. Посещение гражданами разрешено, однако передвижение транспортного средства ограничено, а также запрещено разводить костры, даже если это оборудованное место. И если в течение 3-4 дней не будет осадков, то на территории Гомельской области будет введен четвертый класс пожарной опасности".

Перед походом в лес важно проверять актуальную информацию на официальном сайте Министерства лесного хозяйства. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно обновляется.