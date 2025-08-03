В Беларуси около 240 тыс. школьников из многодетных семей получат единовременную матпомощь

Поддержка для более чем 116 тыс. семей станет отличным подспорьем в подготовке к началу учебного года. Около 240 тыс. школьников из многодетных семей получат единовременную материальную помощь.

Размер выплаты на каждого ребенка-школьника составляет 30 % бюджета прожиточного минимума.

Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8e62ea8-9086-4a9a-bc9e-3a787c5a7c33/conversions/400c82d9-e218-41fb-9db0-0e90956cda74-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8e62ea8-9086-4a9a-bc9e-3a787c5a7c33/conversions/400c82d9-e218-41fb-9db0-0e90956cda74-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8e62ea8-9086-4a9a-bc9e-3a787c5a7c33/conversions/400c82d9-e218-41fb-9db0-0e90956cda74-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8e62ea8-9086-4a9a-bc9e-3a787c5a7c33/conversions/400c82d9-e218-41fb-9db0-0e90956cda74-xl-___webp_1920.webp 1920w

Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Продолжается прием заявлений на оказание материальной помощи многодетным семьям на подготовку детей школьного возраста к школе. Данная выплата предусмотрена в рамках государственной программы "Здоровье народа. Демографическая безопасность". Размер выплат составляет 146 рублей на каждого ребенка-школьника".