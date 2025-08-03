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В Беларуси около 240 тыс. школьников из многодетных семей получат единовременную матпомощь

Поддержка для более чем 116 тыс. семей станет отличным подспорьем в подготовке к началу учебного года. Около 240 тыс. школьников из многодетных семей получат единовременную материальную помощь.

Размер выплаты на каждого ребенка-школьника составляет 30 % бюджета прожиточного минимума.

Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси

Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Продолжается прием заявлений на оказание материальной помощи многодетным семьям на подготовку детей школьного возраста к школе. Данная выплата предусмотрена в рамках государственной программы "Здоровье народа. Демографическая безопасность". Размер выплат составляет 146 рублей на каждого ребенка-школьника".

В Минтруда напомнили, что за материальной помощью нужно обращаться в местные органы по труду, занятости и соцзащите. В Минске и некоторых районах Брестской, Витебской и Гродненской областей можно подать заявление по месту учебы ребенка.

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