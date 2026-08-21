В Беларуси около 39 млн руб. направят на подготовку школьников из многодетных семей

В Беларуси с начала августа многодетным семьям начали перечислять единовременную материальную помощь на каждого ребенка-школьника.

Заявления на выплату принимали с 1 июля. (Важно: еще есть время написать заявление). В масштабах страны около 39 млн рублей направят на подготовку школьников из многодетных семей.

Ольга Дубовик, консультант управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Такую материальную помощь получат в этом году 112 тыс. многодетных семей на более чем 230 тыс. детей. На сегодняшний момент уже произведена выплата более 85 % многодетных семей от запланированного количества. Напоминаем, что государственной программой развития демографического потенциала до 2030 года предусмотрена единовременная выплата многодетным семьям для подготовки детей к школе. Размер такой выплаты составляет 30 % бюджета прожиточного минимума, установленного на 1 августа. Таким образом, каждому ребенку-школьнику многодетной семьи будет выплачено 159 рублей 11 копеек".

Для многодетных семей предусмотрены и льготы по оплате за пользование школьными учебниками, пособиями, а также бесплатное питание детей в школах.