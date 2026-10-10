В Беларуси определили семью года – 2026

В Беларуси разрешилась главная интрига самого душевного, теплого и уютного конкурса. В Минске определили "Семью года – 2026". Обладателем почетного титула стало семейство Свиридюк из Брестской области.

Всего же в финале за победу боролись 7 многодетных семей, лучшие представители всех областей и столицы.

Проект проводится с 2012 года. За это время он стал не просто состязанием, а живым символом преемственности поколений и духовной силы белорусского народа. Ведь многодетная семья в Беларуси - это предмет особой гордости, непоколебимая опора общества.

Быть большой и дружной семьей - ежедневная работа и колоссальная ответственность, но в то же время великая радость и главный источник вдохновения.

Масштабный финал самого душевного конкурса

Эпицентр искреннего счастья, талантов и единства. Непрерывные репетиции, подготовка, весь спектр чувств и эмоций - от трепетного волнения до слез радости. И вот он, финальный аккорд самого душевного конкурса. Главная сцена объединила всех в одну большую команду.

Вдохновить, удивить и поделиться душевным теплом - эту задачу выполнили точно все. 7 финалистов - 7 многодетных семей от каждой области и Минска. Творческие, музыкальные, экологичные, хранители вековых традиций и продолжатели знаковых семейных дел, у каждого своя изюминка. Они пример для подражания и гордость страны. На сцене 14 мам и пап, а также 28 дочерей и сыновей. К слову, самому младшему участнику финала всего 3 года.

Креативные, сплоченные и талантливые - финалисты главного семейного проекта страны. На сцене Дворца спорта они представляют свои творческие визитки, где раскрывают традиции, увлечения и формулу счастья. Особый акцент на социально значимые проекты. Это реальные инициативы, которые участники уже успешно реализуют в своих регионах

Свою смекалку и находчивость показывали как папы (в конкурсе они на скорость собирали наряды для мам), так и хранительницы очага. Виртуозно управляя мини-автомобилем, мамы продемонстрировали, с какой легкостью они справляются с любыми повседневными делами. Творческие сюрпризы подготовили и для детей. Впервые конкурс проходил в формате телевизионного шоу.

Почетного звания "Семья года" удостоена семья Свиридюк из Брестской области. В ней воспитываются трое детей.

Семья Свиридюк, победители конкурса "Семья года – 2026":

"Честно, не верится. Я очень благодарна своей большой родне. Именно с ее помощью, с помощью наших бабушек, наших мам мы получили эту победу".

Комплексная поддержка материнства, детства и укрепление авторитета родителей остаются незыблемым приоритетом нашей социальной политики. Сегодня в Беларуси живут около 120 тыс. многодетных семей. И каждая такая династия - это прочный фундамент независимого государства.

Андрей Лобович, министр труда и социальной защиты Беларуси:

"Цель этого конкурса: показать, что многодетная семья - это счастливая семья, это семья, которая живет одними идеями, одними мыслями. И как раз пример молодому поколению, что сегодня рождение детей - это не обуза, это счастье. Счастливые семьи - это тот фундамент построения нашей крепкой Беларуси, которая будет развиваться и идти вперед".

Этот конкурсный сезон побил все рекорды: 630 семей из разных уголков Беларуси участвовали в отборочных турах. Но выход в финал - это уже большая общая победа. Ведь главное богатство каждой семьи - звонкий детский смех , взаимная поддержка и, конечно, любовь.