В Беларуси действуют новые требования к экскурсоводам и гидам-переводчикам

В Беларуси определили профессиональные и этические требования к экскурсоводам и гидам-переводчикам. Среди обязательных условий - наличие бейджа, проведение экскурсий только по темам, по которым пройдена аттестация, и соблюдение законодательства. От специалистов также ждут глубоких знаний истории, культуры и традиций Беларуси, уважительного отношения к туристам и умения объективно представлять информацию о стране.

Сергей Бусько, председатель Республиканского общества экскурсоводов и гидов-переводчиков:

"Очевидно, что во время экскурсии экскурсовод должен защищать, популяризировать и продвигать национальную концепцию истории. У нас на сегодняшний день с вами есть утвержденные государством идеологии белорусского государства. Те ценности, которые мы транслируем во время наших экскурсий. И нормативные акты просто подчеркивают нам на каждом этапе, что мы должны упоминать, что мы должны отмечать, что мы должны подчеркивать в экскурсиях. Конечно, мы гордимся страной, мы показываем это туристам. И вот эти моменты законодательно просто прописаны в новом положении".

Отдельно прописаны требования к безопасности во время проведения экскурсий. Специалисты должны координировать действия группы при чрезвычайных ситуациях, при необходимости организовывать первую помощь и вызывать экстренные службы.