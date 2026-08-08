В Беларуси открыт летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь
Автор:Редакция news.by
8 августа в Беларуси стартует летне-осенний сезон охоты на пернатых.
Водоплавающая и болотная дичь, вальдшнеп, перепел и фазан теперь в списке разрешенных трофеев. Охотиться можно в светлое время суток с гладкоствольным оружием и собаками, кроме гончих и борзых.
С 5 сентября станет доступна охота на рябчика и серую куропатку, с 19 сентября - на гусей. На тетерева нужно отдельное разрешение, о чем стоит узнать заранее.
Сезон продлится до 13 декабря.
Фото: smolevichi-24.by