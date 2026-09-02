В Беларуси открыт прием заявок на конкурс аудиовизуальных проектов "ТИВИАР"

От смелой задумки - до собственного проекта в эфире: Открыт прием заявок на Республиканский конкурс аудиовизуальных проектов "ТИВИАР" - это стартовая площадка для увлеченной молодежи, готовой создавать современный и качественный медиаконтент.

Этот проект дает возможность познакомиться с профессией журналиста изнутри и предложить свою концепцию для телевидения, радио или интернет-проектов. В пятом, юбилейном сезоне проявить свой творческий потенциал могут учащиеся 9-11-х классов, а также студенты колледжей и вузов со всей Беларуси.

Конкурсантов оценят в двух основных номинациях: "Лучший проект для телевидения / видеоблог" и "Лучший радиопроект / подкаст".

Главная новация сезона - специальная категория "Труд женщины - сила страны": участникам предлагают разработать медиапроект, посвященный современным белорускам-труженицам.

"Я узнала о проекте "ТИВИАР" в 11-м классе. Уже на тот момент я понимала, что буду поступать на факультет журналистики БГУ. В целом я осознавала, что именно этот проект может дать мне такой хороший буст для поступления, публикации в портфолио и в целом опыт, советы от жюри, преподавателей, которые в будущем мне пригодятся", - поделилась участница проекта Яна Филончик.

"На "ТИВИАР" я представлял проект "Футбольная академия", который подразумевал видеообзоры на футбольные матчи молодых игроков, а также приглашение их в студию для раскрытия перед аудиторией, чтобы можно было создать целый плацдарм для белорусских и зарубежных скаутов. Для меня очень значима победа в данном конкурсе. Это стало для меня очередным витком развития в моей сфере - в спортивной журналистике", - рассказал участник проекта Денис Пащеня.

"Что очень приятно - принимают участие не только наши студенты факультета журналистики, но и студенты технических направлений. В прошлом году у нас было большое количество заявок от студентов-технарей университетов и колледжей", - отметил старший преподаватель кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики БГУ Максим Тютеньков.

Анна Лебедева, заведующая кафедрой телевидения и радиовещания факультета журналистики БГУ:

"Пятый юбилейный конкурс "ТИВИАР" в этом году приурочен сразу к трем событиям. Прежде всего, это 105-летний юбилей Белорусского государственного университета. Также он приурочен к 60-летию кафедры телевидения и радиовещания БГУ, который мы в скором времени тоже будем отмечать, а также к Году белорусской женщины. Конкурс проводится в два этапа. Первый - это отборочный этап, когда оргкомитет оценит работы, заявки, которые будут присланы. Второй этап - это очный. Мы будем приглашать ребят для участия в мастер-классах с участием журналистов Белтелерадиокомпании, преподавателей кафедры телевидения и радиовещания. В один из дней необходимо будет представить свой проект в виде презентации перед жюри".

"ТИВИАР" - совместная инициатива факультета журналистики БГУ и Белтелерадиокомпании. Отправить заявку для участия можно до 5 октября.