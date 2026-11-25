Краткий пересказ от ИИ

В Беларуси открыто онлайн-голосование за туристический бренд страны. Нам предлагается выбрать слоган и логотип. Год назад на Всебелорусском народном собрании туризм включили в число приоритетов развития на пятилетку.

Открыто голосование за туристический логотип Беларуси

Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз объяснял иностранцу, чем Беларусь отличается от соседей. Теперь символичное отличие воплотят в слогане и логотипе.

Небольшой экскурс: заявки на конкурс принимали несколько месяцев, всего поступило около 1,5 тыс. концепций. Эксперты отобрали 20 лучших. Отдать голос можно онлайн. В финальных работах - узнаваемые белорусские символы (к примеру, аист, василек или вытинанка). То есть авторы пытались найти тот образ, который будет нельзя перепутать ни с одним другим государством.

Кирилл Машарский, директор Национального агентства по туризму:

"Двухкомпонентная работа: и слоган, и сам логотип. Предыдущие конкурсы, которые проводились в нашей стране, много внимания уделяли именно самому логотипу. Мы же были настроены на то, чтобы прежде всего подобрать хороший слоган. И отобрали 20 топовых работ, именно это подсчитывал сам компьютер, те баллы, которые выставили по шести критериям члены жюри. Система показала эти 20 работ, мы их отдали на открытое онлайн-голосование всей общественности. Мы призываем всех принять участие в этом голосовании".

Почему же конкурсу придают такое большое значение? Ранее на Всебелорусском народном собрании приняли Программу развития на пятилетку. Туризм вошел в число 7 приоритетов.

Задача Президента прозвучала вполне четко: отрасль должна тянуть за собой гостиницы, транспорт, общепит, сувениры – словом, все, что связано с путешествиями.

Что можно сказать по фактам спустя год?

Первое - управление. С января работает Национальное агентство по туризму. Появилась единая вертикаль, принята госпрограмма, запущен специальный кредит "Туристический потенциал" под инфраструктурные проекты.

Второе - это цифры. Экспорт туруслуг за 9 месяцев прибавил 17 %. А номинальное значение составляет около 350 млн долларов. По итогу года ожидаются рекордные объемы.

Третье - конкретные точки на карте. С начала года введено 16 крупных туробъектов. Появляются центры промышленного туризма, инклюзивные экотропы и новые агроусадьбы.

Четвертое - безвиз. С начала года по безвизу в Беларусь приехали более 220 тыс. человек из 38 европейских стран. Программа продлена до конца года.

Беларуси есть что показать, и мы будем этим гордиться. Конкурс турбренда - как раз способ оформить в словах и красках то, что отличает нас от других стран. Голосование открыто до 20 декабря, а выбор - за каждым из нас.