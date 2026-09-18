В Беларуси открыты участки для голосования россиян на выборах в Госдуму

18 сентября в России начались выборы депутатов в Госдуму, которые продлятся по 20 сентября.

В Москве открылись более 4 тыс. участков для голосования. Вся информация стекается в Общественный штаб по наблюдению за выборами, где операторы в режиме реального времени следят за происходящим. Ход голосования будут контролировать более 116 тыс. общественных наблюдателей, а также международных из нескольких десятков стран мира, в том числе и Беларуси.

От посольства нашей страны в Москве работают 8 аккредитованных дипломатов. Они посетили несколько избирательных участков, посмотрели, как организован процесс и пообщались с членами избирательной комиссии.

Ирина Акулович, международный наблюдатель за выборами депутатов Государственной Думы России IX созыва: "Мы не имеем права вмешиваться в выборы. Хочу обратить внимание на то, как вели себя дипломаты, которые были аккредитованы во время выборов в Беларуси в 2020 году. Это были люди, которые не наблюдали за выборами, а активно в них вмешивались. Естественно, таких ошибок мы не повторяем и никогда Беларусь не вела себя таким образом. Поэтому наша задача - наблюдать".

Голосование российских избирателей будет организовано и за рубежом. Открыты 333 избирательных участка в 152 странах мира, в том числе и в Беларуси.

В нашей стране отдать свой голос россияне смогут на участках в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске.