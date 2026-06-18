В Беларуси отмечается День инспекции по делам несовершеннолетних. Инспекции исполняется 91 год.

Ее сотрудники под видом подростков мониторят социальные сети детей. Благодаря профилактике преступность среди детей по сравнению с прошлым годом снизилась в два раза. Теперь подростки в сводках милиции фигурируют больше как потерпевшие от мошенников, чем нарушители.

Чтобы не "вешать клеймо" на ребенка, сейчас детей не ставят на учет в милиции, как это было раньше: над ребенком, который оступился, проводится индивидуальная профилактическая работа. Это когда за ним усилен контроль со стороны милиции.

Ирина Карпович, начальник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Миноблисполкома:

"Наше государство исходит из того, что все дети правильные, все имеют право на ошибку и имеют право ее исправить. Для того чтобы это не сказалось на их будущем, законодательство приведено к тому, что детей сейчас не наказывают обязательным штрафом, как это было раньше".