3 сентября в Беларуси отмечается день памяти об окончании Второй мировой войны.

2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии - последнего члена стран "оси", воевавшего с антигитлеровской коалицией. Этот документ стал юридическим подтверждением окончания глобального конфликта.

За мужество в боях против Японии более 308 тыс. советских военнослужащих были награждены орденами и медалями, 93 стали Героями Советского Союза.

Эта дата напоминает о цене мира и о подвиге тех, кто сражался за победу.