В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД

День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД 10 ноября отмечают в Беларуси. В последние дни у белорусской милиции проходили торжественные и памятные мероприятия, приуроченные этому празднику.

По традиции у памятника сотрудникам и военнослужащим, погибшим при исполнении служебного и воинского долга, собралась большая делегация правоохранителей, курсантов, ветеранов и воспитанников военно-патриотических клубов, которые возложили цветы к монументу и почтили память героев минутой молчания.

"Ветераны МВД - одно целое с действующими сотрудниками. Они всегда с нами в строю. По всей стране проходят такие мероприятия. Даже в самом маленьком РОВД чествуют этих людей. Милиционеры, курсанты, лицеисты посещают места захоронения сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Мы отдаем дань памяти героям, которые не пожалели самого дорогого, что есть у человека - своей жизни, исполнив долг до конца".