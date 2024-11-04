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В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД 10 ноября отмечают в Беларуси. В последние дни у белорусской милиции проходили торжественные и памятные мероприятия, приуроченные этому празднику.
По традиции у памятника сотрудникам и военнослужащим, погибшим при исполнении служебного и воинского долга, собралась большая делегация правоохранителей, курсантов, ветеранов и воспитанников военно-патриотических клубов, которые возложили цветы к монументу и почтили память героев минутой молчания.
Это лучшее свидетельство преемственности поколений стражей порядка и важнейшей роли ветеранов в жизни ведомства, заявил министр внутренних дел Иван Кубраков.
Иван Кубраков:
"Ветераны МВД - одно целое с действующими сотрудниками. Они всегда с нами в строю. По всей стране проходят такие мероприятия. Даже в самом маленьком РОВД чествуют этих людей. Милиционеры, курсанты, лицеисты посещают места захоронения сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Мы отдаем дань памяти героям, которые не пожалели самого дорогого, что есть у человека - своей жизни, исполнив долг до конца".
Глава ведомства вручил копии флага ветеранской организации МВД трем первичкам, а также наградил отличившихся активистов.
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