Сделать жизнь проще, а производство эффективнее. 27 июня в Беларуси отмечают День изобретателя и рационализатора. Праздник тех, чьи идеи двигают прогресс. И самое интересное, что путь большого открытия часто начинается с малой идеи.

Создать хороший продукт - задача не из простых. Путь от идеи до реализации в реальных условиях проходит через десятки испытаний. Но воспитанники Национального детского технопарка справляются с этим в рекордно короткие сроки. Свои проекты они представляют представителям реального сектора экономики, лучшие разработки забирают в производство. Так, в 14 лет можно стать настоящим изобретателем. Например, Алесь за 21 день создал интеллектуального ассистента навигации для людей с нарушением зрения.

Помимо медицинских и роботизированных технологий, ребят привлекает и IT-сфера. Марку 16 лет, он создал программу для обнаружения вирусов на компьютере. Идея возникла давно, реализовать получилось на смене в детском технопарке вместе с педагогами.

"Мой проект нацелен на помощь по устранению фишинга (кража данных пользователя путем обмана). На данный момент я сконцентрировался на веб-ресурсах. Это работает как встроенный антивирус в браузер, который может выявлять фишинговые сайты и помогать пользователям не попадать в эту ловушку", - рассказал воспитанник Национального детского технопарка Марк Сидоров.

От детских идей к промышленному воплощению. Экспериментальный завод Национальной академии наук Беларуси - место, где прорывные разработки обретают физическую форму. Для инженера Евгения переход от 3D-модели до готового образца занял 4 месяца. Результат - первая в СНГ шестирядная картофелесажалка, способная за смену высадить до 25 га картофеля.

Это лишь одна из новинок. Ежегодно завод выводит на рынок до двух новых изобретений, а в целом выпускает около 800 машин разных наименований. Еще одна инновация этого года - автоматизированный наполнитель контейнеров. Без участия человека он загружает овощи со скоростью 25 т в час.