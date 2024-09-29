В Беларуси отмечают День машиностроителя

Только в системе Министерства промышленности страны занято больше 150 тыс. человек. Промышленность - отрасль стратегическая для белорусской экономики. На нее приходится четверть ВВП страны.

Даже в условиях внешних вызовов наши производители продолжают работать над новинками, усиливать присутствие на российском рынке и открывать для себя новые экспортные горизонты. Этот процесс не останавливается даже в праздники.

Промышленность - локомотив белорусской экономики и не только. Мы лучшие среди пяти стран ЕАЭС.

Все благодаря тому, что сохранили советское наследие и сегодня успешно развиваем. МАЗ, БелАЗ, МТЗ, Гомсельмаш и еще десятки всемирно известных брендов - это уже не только про историю, но и про технологии будущего. Беспилотный грузовик - это уже реальность.

Тарас Мурог, гендиректор компании "БКМ Холдинг": "Это полностью собственная разработка. Здесь использован опыт наших конструкторов. Грузоподъемность данного грузовика - 8 тонн. Разрабатывался он как средство доставки грузов из-за кольцевой дороги и развоза по магазинам сетевого ретейла, по магазинам крупных городов".

Сегодня электрическим и беспилотным транспортом никого не удивишь. Работая в условиях рынка, нужно анализировать, что будет нужно клиенту завтра. И не забывать, что техника должна приносить пользу людям. Туристические автобусы, автолавки, машины скорой помощи и мобильные ФАПы - все это с пометкой "Сделано в Беларуси".

Владимир Ананьев, заместитель гендиректора ООО "МАЗ-Купава": "По сути, это ФАП на колесах. Он может обслуживать население в любой точке Беларуси. Во главу угла мы поставили комфорт врачей, предусмотрели все их пожелания и воплотили в жизнь. Опытный образец дал положительный результат".

Обеспечиваем потребности страны, но еще зарабатываем на экспорте. Сегодня в географии поставок - 60 стран, и постоянно открываем новые направления. О качестве белорусской техники теперь знают и на дальней дуге.

Основным торговым партнером остается Россия