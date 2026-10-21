В Беларуси отмечают День отца

В Беларуси сегодня отмечают День отца. Тепло поздравил белорусских пап Президент, подчеркнув особую роль мужчины как защитника и опоры семьи. Праздник появился в календаре страны в 2022 году. Дату выбрали неслучайно: она позволила объединить чествование матерей и отцов в одну неделю родительской любви. К этому событию Белстат подготовил статистические портреты белорусских родителей: где чаще всего живут папы, какое у них образование и в каких сферах они работают.

Папа обычно женат, имеет двоих детей и живет в городской местности. Среди наиболее распространенных сфер его занятости - обрабатывающая промышленность и строительство.

В Беларуси для отцов предусмотрен ряд трудовых гарантий и социальных мер поддержки. Одна из таких норм - отпуск при рождении ребенка.

Отец может взять до 14 календарных дней в течение полугодия после появления малыша на свет. Кроме того, законодательство позволяет папам оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет вместо мамы.

Дополнительные гарантии действуют для многодетных отцов, а также мужчин, воспитывающих ребенка с инвалидностью. В этом случае можно рассчитывать на один свободный день в неделю с сохранением оплаты. По согласованию с нанимателем дополнительный выходной можно заменить сокращением рабочего дня на час.

Отдельный блок мер касается занятости. Речь о гарантированном продлении контракта в случае отпуска по уходу за ребенком до трех лет. После возвращения к работе договор может быть продлен как минимум до достижения ребенком пятилетнего возраста.