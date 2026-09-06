В Беларуси отмечают День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

В первое воскресенье сентября в Беларуси отмечается День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Праздник объединяет буровиков, геологов, строителей, проектировщиков, операторов АЗС. И всех тех, чей труд гарантирует бесперебойную работу предприятий, транспортной системы, а еще тепло в наших домах.

Их задачи становятся масштабнее из года в год. К примеру, в 2025-ом нефтяники добыли 2 млн т черного золота. Это стало рекордом за последние 30 лет.

Такой рубеж был бы невозможен и без надежной сырьевой базы. Ее основа - крупнейшие месторождения страны: Речицкое, Осташковичское, Южно-Осташковичское и Вишанское.

Сегодня строятся новые скважины, идет разведка новых запасов и реанимация старых залежей. И все это - нелегкий удел специалистов нефтехимического комплекса.