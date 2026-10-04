В Беларуси отмечают День учителя - расскажем о тех, кто формирует будущее

4 октября Беларусь чествует тех, кто каждый день помогает детям открывать мир знаний, верить в себя и выбирать собственный путь. За школьными уроками - не только формулы, правила и даты. Это ежедневный труд, внимание к каждому ученику, терпение и умение вовремя поддержать.

Для многих решение стать педагогом зародилось еще в школе с любимого учителя, интересного урока или чувства, что однажды хочется также передать свой опыт и знания.

Пример семьи также может вдохновить, нередко так и бывает. Через личный опыт понять, сколько в этой работе ответственности, подготовки и душевного участия. Но вместе с этим и радость от успехов учеников и благодарности спустя годы.

Сергей Башмаков, студент БГПУ им. М. Танка:

"Пример повлиял. У меня мама сейчас работает заместителем директора в школе. До этого она работала педагогом-организатором в гимназии, где я учился. За два года, которые я находился именно в старшей школе, я смотрел, как работают педагоги, как они преподают, методики перенимал. Мне это так понравилось, потому что педагог - это человек, который не просто что-то дает ребенку, он зажигает искорку в нем".

Сегодня тысячи студентов педагогической направленности делают первые шаги в выбранной специальности. Получают знания, знакомятся с будущей профессией и уже понимают, что учитель - это важнейший человек в жизни каждого. Путь в педагогику начинается именно в важнейшей кузнице кадров страны - БГПУ.

"Это место, где соединяется логика, современные технологии и драйв, который мы несем именно в массы с помощью наших проектов, идей, которые мы воплощаем, деятельности, учебной в том числе", - поделился Сергей Башмаков.

Каждый урок для учителя - это новые эмоции и маленькие открытия. Особое внимание и музыкальной направленности. Кто-то из ребят впервые решается спеть перед классом, кто-то начинает уверенно держаться на сцене, а кто-то через музыку учится выражать эмоции. Здесь важна поддержка преподавателя.

Татьяна Брытко, учитель СШ № 115 г. Минска, руководитель образцового хора "Вишенка":

"Я могу сказать, что я свою профессию очень люблю. Стараюсь, чтобы мои ученицы также влюбились в музыку, чтобы они тоже получили большой плюс от музыкального воспитания. Потому что, я считаю, именно музыкальное воспитание обогащает человека, обогащает душу, сердце, воспитывает. Поэтому я люблю заниматься своим делом".

Разный опыт, поколения и предметы, но одна общая миссия - каждый день вкладывать знания и душу в будущее нового поколения.

Профессия учителя требует знаний, выдержки и огромной внутренней силы, но прежде всего способности каждый день начинать заново - объяснять и вдохновлять. Присоединяемся к поздравлениям и благодарим за ежедневный труд.