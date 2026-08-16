16 августа в Беларуси отмечают День военно-воздушных сил. Этот вид войск прошел долгий и сложный путь от поршневой до реактивной авиации. Сейчас на вооружении ВВС находятся самые современные авиакомплексы, транспортная техника, истребители, системы ПВО.

Настоящим испытанием для военных авиаторов стала Великая Отечественная война. Белорусские летчики выполняли интернациональный долг во многих странах - Корее, Сирии и Вьетнаме. В 1986-м помогали ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. ВВС Беларуси сегодня - стержень воздушной защиты страны.

Расскажем о работе военных авиаторов.

Профессиональный праздник у военных авиаторов

Военная авиация - это триумф инженерной мысли и символ абсолютного контроля над небом. На их вооружении самая современная техника, превращающая каждый полет в искусство. Сверхзвуковые истребители, рассекают облака на грани человеческих возможностей. Каждая деталь этих машин - от титанового крыла до тепловой ловушки - создана для завоевания превосходства в воздухе. Однако истинное сердце военной авиации - это люди. За безупречными силуэтами стальных птиц стоят судьбы тех, кто подчинил себе стихию - пилоты, штурманы и инженеры. Спокойное дежурство не для этой команды.

Андрей Лукьянович

"В нашей стране обстановка стабильная, без явных угроз. Но в то же время дежурные силы несут боевое дежурство по противовоздушной обороне. И основная задача - это защищать воздушные пространства нашего государства, поэтому мы отслеживаем всю ситуацию. И могу сказать, что только в этом году наши дежурные экипажи выполнили более 650 вылетов. Это вылеты для патрулирования воздушного пространства, в том числе в рамках реагирования на особые случаи боевого дежурства, - рассказал Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси. - Несмотря на то что значительно уменьшилось количество полетов на сопредельной территории (это касается Польши, стран Балтии, уменьшилось количество боевой авиации, разведывательной авиации), - это не повод, чтобы мы уменьшали боеготовность. Наши дежурные экипажи постоянно 24 часа в сутки и 7 дней в неделю несут боевое дежурство и охраняют воздушное пространство нашей страны".

За 30 лет Военная академия Беларуси подготовила около 100 специалистов для нужд авиации. Вертолеты и самолеты не могут существовать без поддержки на земле. Также идет подготовка инженеров, которые обеспечивают полеты - обслуживание двигателей, бортовых компьютеров, радаров, систем вооружения.

Летчик-штурман вертолета Ми-8:

"Учиться сложно, но интересно. Стажировки постоянно. В Витебске летали на вертолете Ми-2, в Бобруйске на планере на первом курсе. И на пятом курсе стажировка уже была в авиационной части в Мачулищах на Ми-8".

Хранители мирного неба

Авиация должна быть готова в любую минуту оказаться в работе. Для этого существует дежурное звено. Самолеты и вертолеты, стоящие на боевом дежурстве, охраняются жестче других объектов. К ним применяется особый статус безопасности. Они заряжены боевым оружием, к машинам допускаются только дежурные летчики, технический состав, закрепленный за этими судами, и высшее командование.

Проверка двигателей, герметичности систем, шасси - десятки показателей должен проверить бортовой техник у вертолета, и лишь потом машина поднимается в небо.

Они уходят ввысь, оставляя суету городов далеко внизу. И в этом вечном стремлении вверх сквозь грозы и перегрузки военные авиаторы навсегда вписывают свои имена в историю как истинные хранители мирного неба.