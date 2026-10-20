В Беларуси отмечают День войск связи

20 октября военные-связисты отмечают свой профессиональный праздник. Связь называют "центральной нервной системой армии". Без нее не работает ни одно высокоточное средство поражения, а скорость передачи данных напрямую зависит от скорости принятия решения на поле боя.

Войска прошли большой путь становления и модернизации: от первых полевых телефонов до современного оборудования. Их многолетняя история хранит примеры самоотверженности, мужества и героизма.

Сегодня военный связист - это специалист в области информационных технологий, радиоэлектроники и кибербезопасности.