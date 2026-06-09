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В Беларуси отменили утилизационный сбор при ввозе из-за границы грузовых автомобилей
Новые правила для ввоза грузовиков. В Беларуси отменили утилизационный сбор при ввозе из-за границы грузовых автомобилей - указ подписал Президент. На кого распространяется льгота и что это значит для отечественных перевозчиков.
В Беларуси введены новые правила ввоза грузовиков. 4 июня глава государства подписал указ № 180 "О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов".
Теперь по новым правилам льготы распространяются на грузовые автомобили не старше трех лет экологического класса 5 и выше, а также на прицепы и полуприцепы при условии, что техника будет ввезена в течение текущего года.
Причина появления указа в том, что автопарк белорусских перевозчиков стареет. Сегодня около 65 % машин эксплуатируются более 8 лет, тогда как в 2021 году этот показатель не превышал 50 %. Почему это важно?
Цель документа - стимулировать обновление парка белорусских перевозчиков, повысить их конкурентоспособность на международных маршрутах и нарастить экспорт транспортных услуг, что в свою очередь поддержит экспортно‑ориентированные секторы экономики.
Андрей Гладкий, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
"Есть небольшая особенность о том, что такие транспортные средства должны использоваться в течение одного года исключительно в международных автомобильных перевозках. Контроль за указом предусматривается со стороны транспортной инспекции. В случае выявления нецелевого использования транспортных средств, соответствующее предложение будет вноситься в Государственный таможенный комитет для того, чтобы ставки утилизационного сбора взыскивались в полном объеме. Пока эти требования распространяются на 2026 год. По итогам реализации мы посмотрим совместно с другими заинтересованными органами, будет ли необходимость о продлении данного режима и на 2027 год".
К слову, это не первая подобная мера. В 2025 году указ № 155 уже освобождал от уплаты утилизационного сбора отдельные категории импортных грузовых автомобилей экологического класса не ниже пятого. Льгота охватывала седельные тягачи и прочие грузовые автомобили.
Так что этот новый указ - шанс быстро обновить автопарки и сделать перевозки более конкурентными.