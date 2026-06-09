Новые правила для ввоза грузовиков. В Беларуси отменили утилизационный сбор при ввозе из-за границы грузовых автомобилей - указ подписал Президент. На кого распространяется льгота и что это значит для отечественных перевозчиков.

В Беларуси введены новые правила ввоза грузовиков. 4 июня глава государства подписал указ № 180 "О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов".

Теперь по новым правилам льготы распространяются на грузовые автомобили не старше трех лет экологического класса 5 и выше, а также на прицепы и полуприцепы при условии, что техника будет ввезена в течение текущего года.

Причина появления указа в том, что автопарк белорусских перевозчиков стареет. Сегодня около 65 % машин эксплуатируются более 8 лет, тогда как в 2021 году этот показатель не превышал 50 %. Почему это важно?

Цель документа - стимулировать обновление парка белорусских перевозчиков, повысить их конкурентоспособность на международных маршрутах и нарастить экспорт транспортных услуг, что в свою очередь поддержит экспортно‑ориентированные секторы экономики.

Андрей Гладкий, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

"Есть небольшая особенность о том, что такие транспортные средства должны использоваться в течение одного года исключительно в международных автомобильных перевозках. Контроль за указом предусматривается со стороны транспортной инспекции. В случае выявления нецелевого использования транспортных средств, соответствующее предложение будет вноситься в Государственный таможенный комитет для того, чтобы ставки утилизационного сбора взыскивались в полном объеме. Пока эти требования распространяются на 2026 год. По итогам реализации мы посмотрим совместно с другими заинтересованными органами, будет ли необходимость о продлении данного режима и на 2027 год".

Андрей Гладкий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bdc5fa5-8eaa-4cee-925c-cd36078099c6/conversions/225aef52-1faf-4b59-8da7-d134562c9c65-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bdc5fa5-8eaa-4cee-925c-cd36078099c6/conversions/225aef52-1faf-4b59-8da7-d134562c9c65-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bdc5fa5-8eaa-4cee-925c-cd36078099c6/conversions/225aef52-1faf-4b59-8da7-d134562c9c65-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bdc5fa5-8eaa-4cee-925c-cd36078099c6/conversions/225aef52-1faf-4b59-8da7-d134562c9c65-xl-___webp_1920.webp 1920w Андрей Гладкий

К слову, это не первая подобная мера. В 2025 году указ № 155 уже освобождал от уплаты утилизационного сбора отдельные категории импортных грузовых автомобилей экологического класса не ниже пятого. Льгота охватывала седельные тягачи и прочие грузовые автомобили.