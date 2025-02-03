В Беларуси отметили Международный день женщин-врачей

На 10 тыс. человек населения в Беларуси приходится 45 практикующих врачей. Этот показатель выше, чем в таких странах, как Испания, Литва, Италия. Важно отметить, что большинство врачей и сотрудниц среднего медперсонала в Беларуси - женщины. История современной белорусской медицины, которая пишется руками.

Сколько тепла и любви в слове "женщина". Она знает, как распознать болезни на ранней стадии, когда слышит первые покашливания, предостерегает от опасностей, напоминая надеть шапку в нелетную погоду. Профессия врача требует чистоты души и помыслов. Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически, что лаконично сочетается в женщинах.

3 февраля во всем мире отмечают Международный день женщин-врачей, подчеркивая их особый статус и биографию души.

Наталья Ефименко, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова:

"Женщина - это олицетворение добра, справедливости, мира, борьбы за право быть здоровой. С этой позиции стоит затронуть такую тему, как профилактика онкологических заболеваний. Если малейшие, не понравившиеся вам изменения заподозрены, обращаться к доктору и своевременно проходить диспансерное обследование".

Международный день женщин-врачей

С древнейших времен женщины оказывали лечебную помощь, накапливая и передавая следующим поколениям жизненно важные знания и навыки. История женской белорусской медицины берет свое начало с истории Соломеи Русецкой 18-го века и продолжает набирать ход сложнейшими операциями и захватывающими историями выздоровления как у взрослых, так и у детей.

Инна Пролесковская, заместитель директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

"После окончания 3-го курса медицинского университета я пошла подрабатывать в первую клиническую больницу в детский гематологический центр медсестрой в отделение реанимации. И действительно, из детей-смертников они превратились в тех пациентов, которых мы можем вылечить благодаря использованию новых технологий в лечении. Если взять 1991 год, то выживаемость при лимфобластном лейкозе была 13 %, к 1997-му, к моменту окончания медуниверситета, она стала 65 %. И это очень большой прорыв".

У белорусской медицины женское лицо

У белорусской медицины - женское лицо. На счету женщин-врачей уникальные кардиологические, сосудистые, аритмологические операции. Предоперационный и послеоперационный периоды обеспечивают в основном женщины. И конечно, психологическая поддержка, чтобы любая недостаточность в организме лечилась достаточной сердечностью наших медиков.

Ольга Мычко, врач-онколог, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по паллиативной медицинской помощи:

"Когда врач становится циником, когда он сам себя защищает белым халатом, как надевает бронежилет, что меня это не касается, как мы говорим, все равно нет-нет, а о чьи-то глаза да споткнешься. И возможность вот в эти глаза донести доброе, кроме того, что ты делаешь профессионально, назначая таблетку, обследование, лечение, еще человека поддержать, найти эти нужные слова. Мы говорили о формуле в онкологии, что одну треть заболеваний мы можем предупредить, одну треть вылечить, а одну треть мы должны оказать помощь, чтобы человек не доживал, а жил с тем, что у него осталось, с тем ресурсом, который не забрала болезнь".