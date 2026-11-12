В Беларуси оценили эффективность защиты данных на фоне угроз ИИ

Сегодня в Беларуси большинство преступлений в сфере мошенничества совершается именно в цифровой среде. Поэтому вопросы защиты персональных данных сегодня - в основе глобальной повестки информационной безопасности. Более 150 стран уже приняли соответствующие законодательные акты, а также создали специальные уполномоченные органы. Новые вызовы появляются в том числе из-за технологий искусственного интеллекта. Вместе с преимуществами ИИ создает риски, связанные с подменой личности, дипфейками и манипуляцией данными.

Кирилл Лаптев, председатель отделения специалистов по защите персональных данных Белорусского республиканского союза юристов:

"Республика Беларусь, на мой взгляд, прошла этот пятилетний путь в части защиты персональных данных, если не сказать успешно, то более чем успешно в плане эффективности. Для других стран это занимало намного больше времени. В Республике Беларусь тему персональных данных удалось актуализировать, опять же с учетом веяний технологий и общественных отношений, через превентивные методы разъяснения и обучения".

В 2026 году благодаря разъяснительной работе удалось предотвратить вывод около 10 млн рублей на счета аферистов. Закон "О защите персональных данных" в Беларуси был принят в 2021 году. Тогда же в стране появился уполномоченный орган - Национальный центр защиты персональных данных.