В Беларуси паспорта готовности получили более 95 % учебных заведений

Краткий пересказ от ИИ

Школы Беларуси должны быть полностью готовы принять учеников уже к 20 августа. Более 95 % учреждений образования уже получили паспорта готовности.

Комфорт и качество для юных белорусов - приоритет.

Узнали, как проходят ремонты и что нового сделано в школах и гимназиях.

Подготовка к новому учебному году

Пока школьники наслаждаются каникулами, гимназия № 35 переживает масштабное преображение. За это лето здесь прошла перестройка стадиона, где изменили покрытие, добавили 2 волейбольные и баскетбольные площадки. Все это сделано для ребят, чтобы они занимались любимым видом спорта на свежем воздухе.

Преображение внутри и снаружи. Фасады оштукатурили и покрасили, установили новые окна, провели ремонт пищеблока, а также благоустроили около 3 га территории. Все это сделано для комфортного обучения полутора тысяч учеников гимназии.

Наталья Пульмановская, директор гимназии № 35 г. Минска:

"Подготовка к новому учебному году началась буквально, наверное, с января месяца. Мы продумывали, какие мероприятия мы будем делать, где кого мы будем привлекать, какие средства будут потрачены. В этом учебном году мы ожидаем 104 первоклассника и 81 учащегося в 10 класс. Для наших учащихся созданы благоприятные безопасные условия, я думаю, что их обучение будет комфортным и успешным".

Наталья Пульмановская

Паспорта готовности к работе все учреждения образования страны должны получить до 20 августа. Приоритетными задачами остаются обеспечение высокого уровня комфорта и комплексной безопасности детей. В настоящее время контрольные мероприятия по приемке проходят более 2,5 тыс. школ и гимназий.

Глеб Лавринович

Глеб Лавринович, зампредседателя Комитета по образованию Мингорисполкома:

"Если говорить о проведении ремонтных работ, то на эти цели из бюджета города Минска в текущем году выделено чуть более 110 млн руб. Это, к слову, на 11 % больше, чем было выделено в предыдущем 2025 году. В рамках капитального ремонта полностью модернизируется средняя школа № 81 во Фрунзенском районе. Кроме этого, отремонтировано в рамках капитального ремонта здание начальной школы - гимназии № 5 Партизанского района. Также полностью модернизирован и будет введен в эксплуатацию межшкольный стадион средних школ № 207 и № 215 в Московском районе города Минска".

Паспорт готовности уже получила столичная средняя школа № 67. За весенне-летний период здесь отремонтировали кровлю и фасады здания, провели косметический ремонт в учебных классах, обновили спортивный зал, а также оборудовали новый кабинет профориентации.

Татьяна Коваленя

Татьяна Коваленя, директор средней школы № 67 г. Минска:

"Естественно, в учебных кабинетах ежегодно проводятся ремонтные работы, так как за целый год и стены, и пол где-то страдают. Каждое учреждение подготовило кабинет профориентации. Это тот тематический кабинет, где учащиеся могут ознакомиться с профессиями. И сейчас очень много электронных платформ, где можно увидеть даже, как эти профессии изучаются в колледже, где потом они на предприятиях применяются".

В 2026 году свои двери для 1 млн 25 тыс. школьников распахнут свыше 2,5 тыс. школ и гимназий, где учебный процесс будет организован в безопасных условиях и на современном уровне. Подготовка практически завершена, совсем скоро мы вместе шагнем в новый учебный год.