В Беларуси перекрыт канал нелегальной миграции

"Установлено, что минчане за денежное вознаграждение помогали иностранцам незаконно пересекать границу из Республики Беларусь в соседние государства. При этом они организовывали въезд и выезд граждан других государств, заведомо зная, что те ранее были депортированы из страны назначения. Участники организованной группы и более 20 нелегалов задержаны. В ходе обысков у них обнаружены и изъяты крупные суммы в рублях и валюте".