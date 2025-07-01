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В Беларуси перекрыт канал нелегальной миграции
В Беларуси перекрыт канал нелегальной миграции: семеро жителей Минска помогали депортированным из России вновь попасть в страну. Сейчас выясняется, сколько человек незаконно пересекли белорусско-российскую границу.
Пока вместе с организаторами задержаны 20 их клиентов. Дома у подозреваемых оперативники нашли крупные суммы, что свидетельствует о масштабах деятельности канала.
Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:
"Установлено, что минчане за денежное вознаграждение помогали иностранцам незаконно пересекать границу из Республики Беларусь в соседние государства. При этом они организовывали въезд и выезд граждан других государств, заведомо зная, что те ранее были депортированы из страны назначения. Участники организованной группы и более 20 нелегалов задержаны. В ходе обысков у них обнаружены и изъяты крупные суммы в рублях и валюте".
Возбуждено уголовное дело. Предстоит установить всех участников преступной цепочки.