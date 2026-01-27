3.75 BYN
2.85 BYN
3.38 BYN
В Беларуси планируется запретить аборты в частных медицинских центрах
В Беларуси планируется запретить аборты в частных медицинских центрах. Об этом сообщил министр здравоохранения. Инициатива отражена в проекте нового Кодекса о здравоохранении. Предабортное консультирование в государственных медучреждениях проводится эффективнее, чем в частных клиниках. После консультации в коммерческих центрах 20 % женщин меняют свое решение, тогда как в государственных этот показатель достигает 35-40 %.
Сейчас в Беларуси искусственное прерывание беременности разрешено до 12 недель, а по строгим медицинским показаниям (например, угроза жизни матери или патология плода) до 22 недель.
Предабортное консультирование - важный этап, который помогает женщинам принять осознанное решение о прерывании беременности. В процессе консультирования внимание акцентируется на психологической поддержке и медицинских рисках, что может существенно повлиять на выбор пациентки.