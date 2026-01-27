В Беларуси планируется запретить аборты в частных медицинских центрах. Об этом сообщил министр здравоохранения. Инициатива отражена в проекте нового Кодекса о здравоохранении. Предабортное консультирование в государственных медучреждениях проводится эффективнее, чем в частных клиниках. После консультации в коммерческих центрах 20 % женщин меняют свое решение, тогда как в государственных этот показатель достигает 35-40 %.