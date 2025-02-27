В Беларуси подписано положение о создании научного центра искусственного интеллекта

Научный центр искусственного интеллекта создали в Беларуси. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси.

27 февраля 2025 года подписано положение о создании Scientific Artificial Intelligence center (AI-center) на базе офиса цифровизации НАН Беларуси. Центр создан в рамках сотрудничества Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси и ООО "Инновации интеллекта" - резидента Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

AI-center будет заниматься передовыми технологиями в области машинного зрения, обработки естественного языка, нейросетевого программирования, суперкомпьютерных технологий, кибербезопасности и других направлений.