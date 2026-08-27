В Беларуси подвели итоги второй Национальной школы ректоров

Краткий пересказ от ИИ

В Беларуси подведены итоги мероприятия, которое в образовательной среде назвали "мозговым штурмом для управленцев". Речь идет о второй Национальной школе ректоров. Два дня шли серьезные дискуссии, проводились стратегические секции и, как результат, - принята дорожная карта для всей высшей школы страны.

Главный лейтмотив пленарного заседания: ректор сегодня - это не просто хозяин кабинета, а антикризисный менеджер, который обязан играть на опережение.

И задача № 1 - кадровый суверенитет. Показатель в 45 % остепененности профессорско- преподавательского состава к 2030 году - это требование госпрограммы "Беларусь интеллектуальная".

Но звучит это не как сухая статистика, а как вызов: в аспирантуру должны идти не просто так, а за конкретным результатом - защитой диссертации. И, что крайне важно, подкреплено это будет материальной поддержкой молодых ученых.

Пожалуй, самый резонансный блок - цифровой ландшафт. Ректорам сказали прямо: запрещать нейросети - это все равно что бороться с ветряными мельницами. Высшая школа должна возглавить эту стихию. Принято революционное решение: внедрить единый регламент использования ИИ в дипломных работах, то есть не прятаться от технологий, а декларировать их использование. Главный посыл - сохранить фундаментальность и при этом оседлать цифровую волну.

Следующая точка кипения - экспорт образования. Старые методы привлечения иностранцев, как сказали эксперты, "почти исчерпали себя". Прозвучал четкий сигнал: вузы должны двигаться в направлении БРИКС и ЕАЭС. Ректоры теперь лично отвечают за то, чтобы их программы двойных дипломов становились частью деловых миссий БелТПП.

"То, что мы планируем в ближайшее время, конечно же, - это дифференциация экспорта. В этом году достаточно активно приезжают наши коллеги из Российской Федерации, в два раза чаще относительно прошлого года. Мы планируем развивать последипломные, краткосрочные курсы - это курсы в 2-4 недели, привлекательные для медицинского образования специалистов из многих стран мира. Конечно же, в плане цифрового развития университета мы тоже планируем совершенствование образовательного процесса. На сайте университета уже внедрен помощник искусственного интеллекта", - отметил ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.

"Задачи по-прежнему связаны с профориентированной работой, с подготовкой талантливой молодежи, ориентацией на авиационную отрасль, совершенствованием образовательного процесса, внедрением цифровых технологий. Искусственный интеллект мы очень плотно обсуждали и, естественно, продвижение образовательных услуг академии на внешний рынок", - подчеркнул ректор Белорусской государственной академии авиации Игорь Яцкевич.

Отдельное внимание было уделено идеологическому фронту. Без компромиссов прозвучала справедливая аксиома: если мы не займем сознание молодежи в соцсетях, его займут другие, причем быстро. Поэтому решение - на базе вузовских медиацентров должны заработать молодежные редакции в связке с блогерами, лидерами мнений и ведущими СМИ. Это должно стать не формальностью, а настоящим информационным щитом белорусского студенчества.

Как итог, приняли резолюцию. И прозвучала фраза, которую запомнил каждый ректор: "Спрос будет персональным", то есть подписались - отвечаем головой. Школа ректоров - это не отчет, а инструктаж перед боем. Теперь слово за исполнением.