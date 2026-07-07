В Беларуси появились первые тысячники уборочной-2026

В Гомельской области уже появились первые тысячники Беларуси. Сразу несколько рекордов уборочной-2026 установили в агрокомбинате "Холмеч".

Первую 1 тыс. т зерна намолотил комбайнер Дмитрий Великоборец. Вслед за ним заветную планку преодолел Антон Держановский, став первым в стране среди молодежных экипажей. Свою первую 1 тыс. т зерна в нынешнем сезоне перевезли и 2 водителя этого же хозяйства - Сергей Кашкар и Александр Забиран.

"Это большое удивление, потому что на такой уровень я в первый раз вышел. В перспективе можно выйти вообще на новый уровень намолота, если погода позволит. Урожай в этом году неплохой, к концу уборочной можно и удивить", - поделился комбайнер агрокомбината "Холмеч" Дмитрий Великоборец.

На сегодня в Беларуси убрана почти четверть площадей озимого ячменя и заготовлено более 9 млн т сенажа.