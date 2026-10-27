В Беларуси появится больше диагональных пешеходных переходов

Для удобства не только пешеходов, но и водителей на дорогах страны появится больше диагональных пешеходных переходов. Это один из эффективных инструментов разделения транспорта и людей.

Они сокращают время и позволяют пересечь перекресток за один раз, не дожидаясь зеленого света дважды, к тому же люди быстрее покидают проезжую часть, не скапливаясь на углах.

Дмитрий Христовский, вриод начальника УГАИ МОБ УВД Миноблисполкома:

"Основным принципом их работы является полная остановка движения транспорта на перекрестке во всех направлениях на время пешеходной фазы. Люди могут пересекать перекресток по любым траекториям, включая диагональные. На территории Минской области такими переходами уже обустроены 5 перекрестков. По результатам анализа эффективности такого решения, работа в данном направлении будет продолжена".

Диагональную разметку наносят на перекрестках с высоким пешеходным трафиком, например у вокзалов или крупных торговых центров, а также там, где поворачивающие автомобили постоянно конфликтуют с пешеходами.