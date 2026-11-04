В Беларуси появится единая система продажи билетов на автобусы

Купить или забронировать проездной билет - в один клик. Уже к середине 2027 года в Беларуси полноценно заработает государственная информационная система продажи билетов на автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении.

Платформа объединит сведения от всех перевозчиков, выполняющих пригородные, междугородние и международные рейсы, а также информацию о свободных местах в автобусах и доступных к бронированию билетах. Об особенностях новой системы рассказали гости проекта "Экономическая среда". Большая дискуссия о настоящем и будущем общественного транспорта страны - вечером 4 ноября на телеканале "Беларусь 1".