В Беларуси начали действовать обновленные правила для агроэкоусадеб. Владельцы смогут принимать больше гостей и расширить список услуг, а туристы - выбрать место для отдыха в пару кликов. В стране появится единый цифровой реестр, где соберут информацию обо всех агроусадьбах.

Факт По предварительным оценкам, к концу 2026 года доля туристической отрасли в ВВП страны достигнет 2,6 %, а экспорт туруслуг вырастет более чем на 20 %.

Раскрыть разные грани Беларуси - задача не только для правительства, но и для всех участников туротрасли. Важную роль играют в этом агроусадьбы.

За 2025 год они приняли почти 500 тыс. путешественников, поэтому поддержать тех, кто действительно бережет белорусские традиции, помогут обновленные правила игры.

Перечень услуг в агроусадьбах станет разнообразнее. Из обязательного: погружение в сельскую жизнь - от краеведческих экскурсий и творческих мастер-классов до обрядовых праздников. А в меню - продукты с собственной грядки или переработанные по местным рецептам.

Также улучшают условия для тех, кто хочет расширяться: увеличены сроки льготного кредитования под 5 % годовых и максимальное число жилых комнат (15 вместо 10).

"Инновация кредита в том, что у него отменены предельные лимиты, а также повышены сроки возможности заключения кредитного договора: для сельхозорганизаций - с 5 до 8 лет, а для физических лиц - с 7 до 10 лет. Четкие цели, на которые может быть взят кредит, - реконструкция и ремонт жилого дома, который используется как агроэкоусадьба, строительство гостевых домиков и обустройство земельных участков, которые используются для предоставления услуг в сфере агроэкотуризма, а также приобретение товарно-материальных ценностей, оборудования", - отметила ведущий юрисконсульт Национального агентства по туризму Елизавета Коваленок.

Еще одна новинка - всю информацию об агроусадьбах соберут в едином реестре. Для владельцев - это площадка для продвижения, для путешественников - проверенный онлайн-каталог, в котором выбрать идеальное место отдыха можно будет в несколько кликов.

Кроме того, административные процедуры переводят в цифровой формат: новые игроки "агроэкобизнеса" смогут оформить документы дистанционно через портал электронных услуг.