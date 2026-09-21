В Беларуси появится мобильное приложение для регистрации в электронной очереди на границе

Сопредельные к Беларуси по-прежнему не хотят активно работает с белорусской стороной. Часть из пунктов пропуска на границе так и остается закрытыми. О том, что делается для ускорения и облегчения пересечения границы, рассказал председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский в проекте "Разговор у Президента".

"Определенное сдерживание грузопотоков на границе с сопредельными государствами есть. В первую очередь это вредит гражданам, пересекающим границу, и транзиту через Беларуси. Мы живем в этих реалиях и смотрим, что со своей стороны можем сделать для ускорения и облегчения процесса пересечения границы. Конечно, неритмичная работа сопредельных контрольных органов приводит к созданию очередей", - констатировал гость проекта.

Владимир Орловский

Безусловно, в очереди стоять не хочется никому, поэтому первоочередная задача ГТК - создать комфортные условия для ожидания перед пересечением границы. Во-первых, в Беларуси активно обустраиваются площадки ожидания возле пунктов пропусков. Во-вторых, до прибытия на границу теперь можно зарегистрироваться в электронной очереди и прибыть к тому времени, которое будет удобно человеку.

Кроме того, по словам председателя ГТК, в 2026 году была внедрена удаленная регистрация в электронной очереди. "Планируем еще более комфортно сделать эту регистрацию. К концу 2026 года мы разработаем программный продукт - мобильное приложение, чтобы непосредственно с телефона можно было зарегистрироваться в очереди. Это будет работать как для пассажирского движения, так и грузового", - заключил Владимир Орловский.

Главное фото: sputnik.by