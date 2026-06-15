В Беларуси предложили распространить бездымные зоны на придомовые территории

В Беларуси предлагают распространить бездымные зоны на территорию возле подъездов, домов и общежитий. С такой инициативой выступил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Сегодня курение уже запрещено в ряде общественных мест, включая помещения, детские площадки и транспорт. Теперь крыльцо дома может стать одной из таких зон.

Основная цель - защитить граждан, особенно семьи с детьми, от вредного воздействия пассивного курения, которое представляет серьезную угрозу для здоровья.

Елена Пархимчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Для того чтобы принять ту или иную норму, нужно детально продумать механизм ее реализации, чтобы закон работал, а не лежал только на бумаге. Поэтому очень важно определить, и это, кстати, является достаточно спорным моментом, что является придомовой территорией, какие ее размеры. Очень важно не допустить конфликтов между соседями, а найти разумный баланс для того, чтобы защитить интересы некурящих, а для остальных граждан, которые курят, были понятны и приемлемы правила игры".