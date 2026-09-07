В Беларуси предложили увеличить квоту ЕАЭС на беспошлинный ввоз электромобилей до 7 тыс. штук

Ассоциация развития электротранспорта предложила запросить у ЕАЭС дополнительную квоту на беспошлинный ввоз от 5 до 7 тыс. электромобилей в Беларусь в 2026 году.

Последний месяц лета стал абсолютным пиком: августовский показатель останется максимальным в этом году. Причина - исчерпание квот на беспошлинный ввоз электромобилей для физических и юридических лиц.

В 2026 году Беларусь получила квоту на 20 тыс. "электричек" в рамках ЕАЭС. Бизнесу отдали почти 14 тыс. штук, физлицам - 6 тыс. К концу июля белорусские компании полностью исчерпали этот лимит. На начало сентября физлицам оставалось ввезти по квоте 158 электромобилей.