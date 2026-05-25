В Беларуси приняли новую программу строительства: на каждого по 33 "квадрата" жилья

Самую дорогую квартиру апреля в Беларуси купили за полмиллиона долларов! 524 тыс. долларов - тот самый дом "У Троицкого" на Сторожовской, 6. Это двушка, но на 123 "квадрата"! Получается, один метр в этом доме стоит 4258 долларов. Ирония судьбы или закономерность, но это по стоимости почти как в центре старой Москвы.

Покупка такой квартиры - это не решение жилищного вопроса. Это скорее покупка статуса "живу богато". Заявление, что в стране, которую многие на Западе рисуют серой и скучной, есть люди, готовые платить за комфорт, вид на Свислочь и ощущение стабильности больше, чем за средний дом в пригороде Парижа. При этом в самой Беларуси программа - это строить жилье экономкласса для очередников.

Свои метры

То, что соседи признают Беларусь как тихое, сытное и, на текущий момент главное, работающее без сбоев место - это очевидный факт. Поток желающих переехать, судя по запросам в соцсетях, есть. И ищут россияне не просто "где дешевле", а "где по-человечески". Однако те, кто думают, что москвичи сейчас скупят весь Минск, ошибаются. Доля россиян на нашем рынке составляет всего 3- 4 %. За первый квартал 2026 года они купили 145 квартир. И это в основном однушки за 60-140 тыс. долларов.

Тут уместно спросить: а чего ради цены на жилье в Минске за год выросли на 24 %? А может, дело в том, что строить внятное и дешевое жилье для народа - это не так выгодно, как пилить элитные комплексы на берегу реки? И что скрывать: столица - это главный магнит притяжения. А значит, растет спрос, ну и предложение - то есть цены - тоже. Отсюда все разговоры, что строительство в Минске надо выносить.

Тем не менее замах будь здоров! Утверждена госпрограмма "Строительство жилья" до 2030 года. Хотят выйти на показатель 33 квадратных метра на человека. Ну а на текущий день жилищный фонд Беларуси - это 280 млн квадратных метров. То есть на одного белоруса получается почти 31 квадратный метр. Если быть точным - 30,9 м².

План: каждый год вводить по 4 млн квадратов. Из них особое внимание уделяется арендному жилью и электродомам. Есть пункт про реновацию хрущевок. Активное строительство в Минске сейчас идет в двух точках: "Минск-Мир" (доделывают) и "Северный берег" - там 27 объектов! А еще застроят Лошицу, бывшую территорию мотовелозавода и "Казахстанский квартал".

Кто и почему выбирает жить в поле, а не в центре

Есть очень интересная тенденция. Люди устали от "человейников" и хотят землю, воздух и возможность вырастить помидоры без чьего-то разрешения. В 2025 году более половины договоров долевого строительства заключено за городом. Причина - в логике "жилищного баланса". Минск и Минский район - это все-таки разница, когда за те же деньги в пригороде покупаешь квартиру площадью 55 "квадратов", а в Минске - 38.

Государственная политика по развитию городов-спутников - вынужденная мера. Потому что центр уже трещит по швам, там каждый метр воздуха стоит денег. Пока в столице идет борьба за статус, на периферии строят нормальную человеческую жизнь.

Программа "Дом за 42 рубля" - пожалуй, самый интересный и недооцененный факт. В стране действует механизм, при котором заброшенные сельские дома можно купить за одну базовую величину. В первом полугодии 2025 года продали более 700 пустующих домов, из них свыше 400 - за базовую величину.

А уже за первый квартал 2026-го продано 430 пустующих домов.

Молодые семьи из Бобруйска, Могилева, Минска берут развалюху за копейки, вкладывают душу и делают конфетку.

Один парень в Витебской области купил дом, открыл маленькую сыроварню - теперь продает сыр в Минск. Девушка-блогер из Могилева взяла дом в 17 км от города и превратила его в атмосферный гостевой хаус.

Иностранцы тоже едут. Есть и немцы в Бешенковичском районе, и даже итальянец, который скупает дома у воды и реконструирует их в стиле тосканских вилл. В Европе такого нет, чтобы купить деревенский дом за копейки и получить землю. Единственное условие - живи и работай, место не должно пустовать. А за 5-15 тыс. долларов можно найти крепкий дом с участком в нормальной деревне в часе езды от Минска. Это не "дешевле, чем машина", но гораздо выгоднее, чем ипотека на всю жизнь в европейском "человейнике".

Жилищная статистика зверская: в Германии не владеют недвижимостью 63 % населения, в Швейцарии - 62 %, в Австрии - 48 %. В той же Германии 55 % граждан снимают жилье и будут снимать до пенсии. Европейские аналитики бьют тревогу: половина арендаторов в Евросоюзе уже никогда не купят себе жилье.