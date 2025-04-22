В Беларуси приняты новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте

Приняты новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте. Это обусловлено постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 6 февраля 2025 года №11. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В Минтруда пояснили, что правилами устанавливаются требования по охране труда при организации и выполнении работ на высоте, в том числе в безопорном пространстве (с применением систем канатного доступа).

Основные изменения коснулись критериев отнесения работ к работам на высоте, подходов к организации работы по охране труда при выполнении таких работ, основанных на оценке профессиональных рисков, применения средств индивидуальной защиты от падения с высоты, а также систем обеспечения безопасности работ на высоте и регулирования норм безопасного проведения работ на высоте по обслуживанию деревьев (обрезка, формирование крон, обработка, удаление дерева по его частям непосредственно с дерева). Кроме того, нормы правил гармонизированы с нормами законодательства Российской Федерации. В качестве одного из критериев отнесения работ к работам на высоте определена высота 1,8 м (ранее 1,3 м).

В ведомстве отметили, что одной из новаций стало прохождение обучения по вопросам охраны труда при работе на высоте в зависимости от характера и сложности этих работ. Работающие, допускаемые к строительным и строительно-монтажным работам на высоте, а также работающие, допускаемые к работам на высоте, выполняемым по наряду-допуску на выполнение работ с повышенной опасностью, подразделены на три группы и должны быть обучены в объеме требований, соблюдение которых входит в их обязанности.

Правилами установлены требования по применению систем обеспечения безопасности работ на высоте (удерживающая система, система позиционирования, страховочная система, система спасения и эвакуации, система канатного доступа).