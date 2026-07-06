В Беларуси продлили земельную амнистию до 1 января 2028 года

В Беларуси продлена земельная амнистия. До 1 января 2028 года продлевается возможность приобретения в частную собственность или аренду земельных участков с применением понижающих коэффициентов.

Речь идет о земле, которая находилась в пользовании землепользователей по состоянию на 1 сентября 2022 года.

Николай Бобер, зампредседателя Госкомитета по имуществу Беларуси:

"Расширяются основания для применения земельной амнистии за счет распространения ее также на случай самовольного занятия земельных участков для выращивания сельскохозяйственных культур и размещения нестационарных объектов. Закрепляется право исполкомов в рамках земельной амнистии по определенным случаям предоставлять земельные участки в размерах, превышающие установленные законодательством предельные размеры".

Кроме того, райисполкомы наделены полномочиями для государственных нужд принимать решения об изъятии и предоставлении земельных участков для строительства объектов, возводимых в интересах региона или государства.