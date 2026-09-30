В Беларуси продолжается прием заявок для участия в конкурсе "Моя история с Китаем". Организаторы уже получают первые работы о путешествиях, учебе и дружбе двух народов.

Беларусь и Китай - давние стратегические партнеры. Речь о сотрудничестве в сфере промышленности, инвестиций, торговле, науке, медицине и туризме. И, безусловно, особое внимание - гуманитарным проектам. Но за важными достижениями - личные истории. И поделиться своей историей знакомства с Поднебесной можно благодаря конкурсу "Моя история с Китаем".

Авторы коротких роликов расскажут, как открыли для себя Поднебесную

Через изучение языка, культуры и истории белорусско-китайской дружбы.

Чжан Вэньчуань, чрезвычайный и полномочный посол Китая в Беларуси: "Мы проводим этот конкурс для того, чтобы собрать эти истории. И хотим предоставить молодым покорениям площадку для показа своей истории, своей способностей. Поэтому этот конкурс мы уже начали в прошлом месяце. До сих пор уже собрали достаточно большое количество этих видеороликов".

Конкурс охватывает все регионы Беларуси, и участники уже есть. Одна из них - Жанна Новицкая, учитель минской детской музыкальной школы искусств, которая поделилась своей историей. К слову, на занятиях с ребятами особое внимание - белорусско-китайской культуре.

Жанна Новицкая, учитель по классу виолончели детской музыкальной школы искусств № 8 им. Г. Р. Ширмы г. Минска: "Любая история начинается с эмоций, чувств и отношений. Моя история о любви, доверии, интересе. Потому что так получается, что по всему земному шару порода пекинес объединяет любителей не только собак, но и заставляет нас как-то приобщиться к другой культуре".

Использование ИИ запрещено

Заявки принимают до 30 октября. Ролик нужно выложить в открытый доступ и направить вместе с регистрационной формой организаторам. Использование ИИ запрещено. Главный приз туристический - авиабилеты.

Большая дружба двух стран измеряется миллиардами инвестиций и тысячами судеб. Но в её основе всегда остаются личные истории. Время рассказать свою еще есть.