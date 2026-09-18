Зеленый свет дан молодежному стартап-движению. В Беларуси продолжается прием заявок на участие в программе Space University. Это двухмесячный образовательный курс по инновационному предпринимательству для студентов и сотрудников вузов по всей стране. Программа реализуется на базе 12 университетов - партнеров Парка высоких технологий совместно с молодежным сообществом StartUp Space и Министерством образования. Регистрация открыта до 27 сентября.

Анна Рябова, начальник секретариата наблюдательного совета ПВТ:

"Система отбора достаточно жесткая, но в итоге она дает самые высокомаржинальные результаты. Естественно, чтобы такие проекты появились, необходимо охватить огромное количество людей. Причем отбор идет не вручную - участники должны пройти через процесс естественного бизнес-отбора. Действительно, мы ставили перед собой задачу вовлечь в нашу бизнес-акселерацию тысячи человек в этом году, и у нас это получается. К январю мы рассчитываем увидеть сотню стартапов, а самые лучшие из них презентуем на итоговом январском Space Day".

Белорусская молодежь заинтересована в создании собственных бизнес-проектов. 15 сентября в Минске подвели итоги крупнейшего стартап-форума - Space Day. Он собрал почти 2 тыс. участников. Каждый - со своей смелой идеей, которая, быть может, в будущем превратится в прибыльный проект. Лучшие студенты и преподаватели получили гранты от ПВТ.