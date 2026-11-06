В Беларуси продолжается прием заявок на XVI сезон республиканского проекта "100 идей для Беларуси".

Принять участие могут молодые люди от 14 до 31 года, молодые ученые, доктора наук до 40 лет и кандидаты наук, а также специалисты без степени, аспиранты и магистранты до 35 лет.

Новый сезон пройдет в 4 этапа: информационный тур, отборочный, областные и городские выставки-презентации проектов, и решающий - республиканский.

Владимир Павловский, первый секретарь ЦК БРСМ:

"Уже больше 300 заявок подано посредством онлайн-формата. Если говорить в целом, за всю историю данного проекта подано больше 22 тыс. заявок, 3600 проектов в последующем были реализованы и внедрены во все сферы жизнедеятельности. В XVI сезоне, конечно же, ждем именно те идеи, которые на каждом этапе, будь это районный, областной или республиканский, которые будут проходить определенную доработку по ходу того или иного отбора".

"100 идей для Беларуси" - это действительно уникальный проект. Может быть, я говорю об этом на своем примере, потому что я являюсь победителем "100 идей для Беларуси", "100 идей для СНГ". Наш проект был презентован Президенту Республики Беларусь. Я думаю, что каждому молодому человеку необходимо попробовать свои силы, поучаствовать и показать свои компетенции, потому что именно благодаря этому проекту вы сможете заявить о себе. При массовой информационной поддержке вы еще больше осветите свой проект, и он станет действительно тем флагманом, который будет развивать нашу страну", - поделился победитель XII сезона республиканского проекта "100 идей для Беларуси" Ян Гулевич.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 20 ноября.