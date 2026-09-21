В Беларуси продолжается работа по созданию интерактивной карты знаковых и героических мест

В Беларуси продолжается масштабная работа по созданию интерактивной карты знаковых и героических мест нашей страны.

Главным инструментом в этом деле стал молодежный проект "Цифровая звезда". В единой базе собраны архивные документы, фотографии и биографические сведения. За каждым памятником - своя история, а за каждой историей - судьбы людей, благодаря которым сохраняется память о прошлом. Особое внимание - малоизвестным захоронениям, местам боевых действий во время Великой Отечественной войны, а также событиям, которые объединили белорусский народ и определили дальнейший путь страны.

"Цифровая звезда" - проект, который инициировала сама молодежь, потому что он родился именно по инициативе молодых людей, - отметил Владимир Павловский, первый секретарь ЦК БРСМ. - Мы можем отсканировать QR-код, который размещен на табличке, и тем самым узнать историческую справку, которая погружает тебя в тот период. Также мы можем сразу узнать, чему посвящено то или иное памятное место и тем самым проникнуться исторической справкой, которая в последующем также, возможно, будет полезна не только для жителей нашей Республики Беларусь, но и для гостей нашей страны".

Каждая площадка оборудована специальной табличкой с QR-кодом. Наведя камеру телефона, можно мгновенно узнать исторические факты о памятном объекте. Всего цифровой проект открывает доступ уже более чем к 3 тыс. мемориалов.