В Беларуси продолжается регистрация на централизованное тестирование 2025

В Беларуси продолжается регистрация на централизованное тестирование. Уже зарегистрировано более 43 тыс. абитуриентов. Наиболее популярные предметы для сдачи - иностранные языки, математика и физика.

До основного этапа вступительной кампании - сдачи централизованного тестирования и экзаменов - остается чуть больше месяца. Несмотря на то что ЦТ и ЦЭ проводятся в единые сроки, порядок регистрации на них различается.

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На ЦЭ выпускников регистрируют сами учреждения образования, а для участия в ЦТ абитуриенту необходимо зарегистрироваться самостоятельно. Сделать это можно двумя способами: заполнив электронную форму на сайте РИКЗ или лично посетив один из пунктов тестирования. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При наличии льгот необходимо представить подтверждающие документы. Также напомним, что стоимость сдачи одного теста - 4,2 рубля. Оплатить регистрацию необходимо через систему ЕРИП.

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:

"Нужно помнить и то, что завершается регистрация после оплаты получением пропуска. Поэтому абитуриенты должны убедиться, что им правильно выдали пропуски по тем предметам, которые они выбрали, забрать их, а также уточнить адрес, где будет проходить само испытание".

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Марафон итоговых испытаний у выпускников уже стартует 26 мая. Им предстоит первым сдать экзамен по предмету по выбору в двух видах - ЦТ и ЦЭ, потом 29 мая - по одному из государственных языков. И уже последний этап - это сдача тестирования по предметам на выбор - 2 и 5 июня. Предусмотрены также и резервные дни. Подробнее с информацией можно ознакомиться на сайте РИКЗ или Минобразования.