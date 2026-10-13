В Беларуси продолжается учение ОДКБ "Нерушимое братство - 2026"

В Беларуси продолжается командно-штабное учение ОДКБ "Нерушимое братство - 2026". Объединенное командование оценивает обстановку, определяет и утверждает замысел проведения операции миротворцев.

Решение задач подразделениями пройдет в 3 этапа. На первом необходимо занять зону ответственности и обеспечить безопасную обстановку в кризисном районе. На втором - проконтролировать местность и действия мирного населения, обеспечить охрану и оборону важных объектов, обеспечить безопасный транзит транспорта. На третьем этапе будут отработаны вопросы передачи критически важных объектов инфраструктуры и зоны ответственности местным органам власти.

Информация, которая идет от командующего и штаба, доходит до всех пунктов управления в автоматическом режиме. Для некоторых стран-участниц это является новшеством. Автоматизация значительно сокращает время на сборы и доведение задач до исполнителей.