В Беларуси урожай кукурузы в этом сезоне прогнозируется выше прошлогоднего. Планируется собрать 2,5 млн т зерна. Следующая задача - умело им распорядиться.

Многие делают выбор в пользу плющения. Такой подход сокращает затраты и повышает надои.

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