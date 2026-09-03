В Беларуси проходит проверка боевой готовности внутренних войск

В Беларуси проверяют боевую готовность внутренних войск. По сценарию учений 7-я отдельная специальная милицейская бригада внутренних войск должна перейти на высшую степень готовности и полностью доукомплектоваться, после чего выполнить задачи в условиях, максимально приближенных к реальным.

Особое внимание - взаимодействию разных силовых структур и опыту современных конфликтов. Военнослужащим предстоит противостоять условным диверсионным группам, а криминальной милиции - участвовать в их поиске и нейтрализации.

Проверят также работу оперативных штабов и четкость управления подразделениями. В случае осложнения обстановки действия военных, милиции и других государственных органов должны быть согласованными.