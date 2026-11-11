В Беларуси проходят профилактические рейды ГАИ

У юных белорусов началась вторая четверть, и школьные автобусы снова в строю. Чтобы поездка для детей была безопасной, ГАИ проводит профилактические рейды.

В поле внимания инспекторов ДПС - весь школьный транспорт: от исправности ремней безопасности до технического состояния самих машин. Особое внимание уделяют и тем, кто за рулем.

Проверка прохождения обязательного медосмотра перед выходом на линию, квалификации водителей и строгого соблюдения ими правил дорожного движения. Сегодня под контролем школьные автобусы города Заславля Минского района.

Дмитрий Циолковский, инспектор ДПС ОГАИ Минского РУВД:

"С 9 по 13 ноября на территории Республики Беларусь проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на безаварийную перевозку учащихся к учреждениям образования. В связи с этим Госавтоинспекция ежедневно проводит проверки водителей автобусов, перевозящих учащихся, проверяет наличие водительского удостоверения соответствующей категории на право управления транспортным средством. Проверяется физическое состояние, наличие ремней безопасности, техническое состояние транспортных средств. Помимо этого, проводим профилактические беседы в учреждениях образования с учащимися различных классов и всех возрастных категорий. Проводим родительское собрание, также проводим беседы по профилактике дорожного движения".

Виталий Перепечин, водитель школьного автобуса:

"Я выхожу из дома в 7 часов. Прихожу сюда, открываю ворота, завожу автобус, включаю отопитель, прогреваю его. Потом выходят сопровождающие, и мы начинаем движение. Двигаемся в сторону Заславской городской поликлиники. Я захожу в кабинет врача, прохожу медосвидетельствование. Конечно, ответственность очень большая, особенно в непогоду, или туман. Скоростной режим нужно соблюдать, быть внимательным, бдительным. Сопровождающий следит за детьми, чтобы они вели себя хорошо, не баловались и были пристегнутыми".

В ГАИ напоминают: безопасность детей на дорогах - это общая задача, которая касается не только специального транспорта, но и каждого родителя. Также при поездках на личном автомобиле юные пассажиры до 12 лет и ростом до 150 сантиметров обязаны находиться в специальных устройствах - автолюльках или креслах, которые подобраны строго по росту и весу ребенка.